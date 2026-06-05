Отключение горячей воды с 9 июня грозит лишь одному району Волгограда

В Ворошиловском районе Волгограда отключение горячей воды перенесли на неделю. С 9 по 11 июня 2026 года купаться в тазиках будут жители домов на улицах: Чигиринская, 2; Ардатовская, 2; Буханцева, 48, 50 и 66; а также Клубная, 13. Отключения там планировали изначально в первые дни месяца.