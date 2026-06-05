Павлодарец купил авто с пробегом за 7,6 млн тенге и лишь потом узнал о проблемах с VIN-кодом

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Павлодарской области, межрайонный суд по гражданским делам Павлодара рассмотрел гражданское дело по иску о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля и взыскании убытков.
Судом установлено, что в сентябре 2024 года между сторонами был заключен договор купли-продажи автомобиля 2019 года выпуска стоимостью 7,6 млн тенге. Позже покупателю стало известно, что идентификационный номер (VIN) автомобиля является вторичным, после чего он обратился в суд с требованием признать сделку недействительной и взыскать уплаченную за автомобиль сумму.
В ходе судебного разбирательства установлено, что на момент заключения договора автомобиль был зарегистрирован в установленном порядке, состоял на государственном учете и не имел ограничений на регистрационные действия. Также выяснилось, что ограничения, наложенные в рамках досудебного расследования, впоследствии были сняты.
Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания договора купли-продажи недействительным. Суд указал, что при приобретении автомобиля с пробегом покупатель не проявил должной осмотрительности и не проверил VIN-код транспортного средства до совершения сделки. При этом доказательств того, что продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение относительно идентификационного номера автомобиля, представлено не было.
В связи с отказом в удовлетворении требования о признании договора недействительным, суд также отказал во взыскании убытков в размере 7,6 млн тенге. Решением суда в удовлетворении иска отказано в полном объеме. Решение вступило в законную силу.