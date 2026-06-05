Павлодарец купил авто с пробегом за 7,6 млн тенге и лишь потом узнал о проблемах с VIN-кодом

Оценив представленные доказательства, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для признания договора купли-продажи недействительным. Суд указал, что при приобретении автомобиля с пробегом покупатель не проявил должной осмотрительности и не проверил VIN-код транспортного средства до совершения сделки. При этом доказательств того, что продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение относительно идентификационного номера автомобиля, представлено не было.