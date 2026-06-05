Врач Юсупова: Немытые овощи могут стать источником сальмонеллеза

По словам Юсуповой, немытые овощи или ягоды могут содержать яйца аскарид, токсокар и других гельминтов. Они попадают в землю с экскрементами животных. Помимо этого, на продуктах также оседают бактерии. Патогены способны вызвать тяжелую дизентерию или сальмонеллез, передает РИАМО.