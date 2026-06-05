«Мёртвый интернет» становится реальностью: В Сети более половины трафика генерируют боты и ИИ

На долю ботов и ИИ-агентов сейчас приходится около 57% всего мирового интернет-трафика. Оставшиеся 43% активности создают реальные пользователи сети. Глава компании Мэтью Принс отметил, что такой результат оказался неожиданным даже для него. По его словам, ранее предполагалось, что подобное соотношение будет достигнуто только к 2027 году.