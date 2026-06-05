Акцию «Хочу как ты!» организовала в Красноярском крае служба занятости

Суть акции, организованной в Красноярском крае, весьма интересна: подростки могут попробовать свои силы на тех рабочих местах, где трудятся их родители. Первые такие площадки уже открылись на промышленных, транспортных предприятиях, в ЖКХ, аграрном секторе, дорожном строительстве, в сфере услуг и на пищевых производствах. Например, кондитерская фабрика пригласила к себе молодежь на позиции укладчиков-упаковщиков, организации общественного питания — кухонными рабочими, коммунальный комплекс — подсобными рабочими, курьерами, администраторами, сельскохозяйственные предприятия — рабочими животноводства, помощниками инспектора по кадрам. Условия труда соответствуют юному возрасту участников, без риска для здоровья. Рабочий день организован в щадящем режиме по трудовым нормам. Каждый подросток проходит обязательный инструктаж по технике безопасности. Со школьниками заключают официальный договор на временное трудоустройство. Кроме зарплаты от работодателей, подростки получают финансовую поддержку от службы занятости. Выплату предоставляют по краевой программе «Содействие занятости населения». В этом году размер материальной помощи увеличился вдвое. В среднем за месяц ребята смогут зарабатывать от 26 до 35 тысяч рублей. Отметим, в прошлом году 512 компаний края трудоустроили более тысячи подростков, а сам проект является победителем Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи, который проводит Минтруд России. Акция связана с профориентацией и маршрутизацией молодежи. Она помогает школьникам в будущем легко найти работу рядом с домом. Это направление реализуется по национальному проекту «Кадры».