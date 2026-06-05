В Липецкой области создадут современный парк

Современный парк создадут в поселке Лев Толстой в Липецкой области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
Для этого специалисты благоустроят территорию площадью 1,8 га в районе улицы Володарского. Там установят сцену, сухой и питьевой фонтаны, роллерную трассу, смонтируют современные детские и спортивные площадки, систему освещения. Кроме того, специалисты обустроят зеленый лабиринт и уличную библиотеку. Демонтажные работы уже завершены. Теперь подрядчик приступил к установке чаши фонтана.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.