В Липецкой области создадут современный парк

Для этого специалисты благоустроят территорию площадью 1,8 га в районе улицы Володарского. Там установят сцену, сухой и питьевой фонтаны, роллерную трассу, смонтируют современные детские и спортивные площадки, систему освещения. Кроме того, специалисты обустроят зеленый лабиринт и уличную библиотеку. Демонтажные работы уже завершены. Теперь подрядчик приступил к установке чаши фонтана.