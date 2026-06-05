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Аэропорты городов Геленджик, Краснодар и Сочи закрыты для полетов

Временные ограничения в работе воздушных гаваней введены для обеспечения безопасности пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Геленджика и Краснодара введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказали сотрудники Росавиации.

«Аэропорты Геленджик, Краснодар (“Пашковский”). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отмечается в сообщении от ведомства.

Сотрудники аэропортов в момент ограничения полетов действуют по особому принципу. Пассажиров просят проверять актуальность рейсов на информационном табло. Также не стоит нервничать, важно соблюдать все рекомендации сотрудников аэропортов, инструкции созданы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Ранее KP.RU сообщил, что Росавиация ввела ограничения на прием и вылет самолетов в аэропорту Калуги. Это произошло утром 4 июня. Сейчас график рейсов авиасудов вошел в норму.