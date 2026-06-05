Аэропорты городов Геленджик, Краснодар и Сочи закрыты для полетов

Сотрудники аэропортов в момент ограничения полетов действуют по особому принципу. Пассажиров просят проверять актуальность рейсов на информационном табло. Также не стоит нервничать, важно соблюдать все рекомендации сотрудников аэропортов, инструкции созданы, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.