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ФСБ ликвидировала четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке

Сотрудники антитеррористического подразделения «Горыныч» регионального управления ФСБ ликвидировали четыре диверсионные группы Вооружённых сил Украины. Это произошло в городе Константиновка в Донецкой Народной Республике.

Источник: Life.ru

«Операторы “Горыныча” ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по ДНР.

В ведомстве также отметили, что бойцами был выявлен и уничтожен украинский пункт управления, а также ретранслятор беспилотников.

Ранее российские военные полностью освободили населённый пункт Комсомольское в Запорожской области, операция заняла неделю, рассказал командир взвода 114-го полка группировки «Восток» с позывным Танкист. По его словам, штурм вели с трёх сторон, противник потерял шесть бронемашин, множество авто и дронов.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.