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Пять рейсов задержали в аэропорту из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде

В воздушной гавани ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, один рейс к текущему моменту полностью отменен.

В международном аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

На текущий момент в столице Приволжья задержано пять рейсов из регулярного расписания, еще один — отменен. С пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал воздушной гавани, людям предоставляют напитки и питание. Пассажиров просят следить за статусом вылетов на сайтах перевозчиков.

Это стало продолжением ситуации с ночной атакой беспилотников на регион. Как сообщалось ранее, аэропорт закрыли с 4:42 из соображений безопасности после того, как в ночь на 5 июня над Нижегородской области дежурные силы ПВО сбили вражеские БПЛА.

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