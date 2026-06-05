Пять рейсов задержали в аэропорту из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде

В международном аэропорту Нижний Новгород (Чкалов) продолжают действовать временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.
На текущий момент в столице Приволжья задержано пять рейсов из регулярного расписания, еще один — отменен. С пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал воздушной гавани, людям предоставляют напитки и питание. Пассажиров просят следить за статусом вылетов на сайтах перевозчиков.
Это стало продолжением ситуации с ночной атакой беспилотников на регион. Как сообщалось ранее, аэропорт закрыли с 4:42 из соображений безопасности после того, как в ночь на 5 июня над Нижегородской области дежурные силы ПВО сбили вражеские БПЛА.