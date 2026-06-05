«Нижегородская правда» стала победителем конкурса «10 лучших газет России»

Газета «Нижегородская правда» стала одним из победителей конкурса «10 лучших газет России». Итоги подвели учредители конкурса — Союз журналистов России и журнал «Журналистика и медиарынок».
Конкурс проводится с 2014 года. Экспертный совет анализирует дизайн и контент газет, веб-сайты, проектную деятельность и работу редакций в социальных сетях.
В этом году «Нижегородская правда» под руководством главного редактора Ларисы Авдеевой стала единственным изданием, которое было отмечено в новой специальной номинации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Всего на конкурсе были отмечены две газеты Нижегородской области, обе входят в состав Медиагруппы НОИЦ. Так, в номинации «Лучшие общественные проекты» победил проект газеты «Земля нижегородская» (главный редактор Елена Беляева) — «Народная инициатива».
Напомним, что в прошлом году газета «Нижегородская правда» одержала победу в номинации «Лучшая работа в соцсетях».