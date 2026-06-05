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Юрий Шалабаев: В Кстовском районе отражена атака БПЛА

По предварительным данным, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил об отражении атаки БПЛА в Кстовском районе. По информации главы города, пострадавших нет, объекты инфраструктуры также не повреждены. В настоящее время на месте работают специалисты.

По данным министерства обороны России, по всей стране ночью силы ПВО уничтожили 123 украинских беспилотника. БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Для обеспечения безопасности полетов в нижегородском аэропорту введены временные ограничения на полеты. Они действуют с 4:42. Пока задерживается вылет трех рейсов — в Самару, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Также отменен самолет до Москвы. С пассажирами ведут работу сотрудники аэропорта, а также представители авиакомпаний.

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