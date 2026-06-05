Модератором пленарного заседания ПМЭФ станет журналистка из Индии

Модератором пленарной сессии ПМЭФ 5 июня станет журналистка из Индии, сообщил РБК источник, близкий к «Росконгрессу», и подтвердил другой, близкий к администрации президента. Один из них уточнил, что речь идет об исполнительном редакторе и ведущей канала India Today Гите Мохан.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне не подтвердил и не опроверг эту информацию: «Завтра увидите».
Мохан специализируется на внешней политике Индии и международных новостях. Она также соавтор книги «Хамид: история моего плена, выживания и обретения свободы» (Hamid: The Story of My Captivity, Survival and Freedom), посвященной истории заключения и освобождения индийца Хамида Ансари из плена в Пакистане.
В декабре 2025 года вместе с коллегой Анджаной Ом Кашьяп она взяла интервью у президента России Владимира Путина. В ходе беседы журналистка отметила, что тот «провел Россию через бурные годы и сумел укрепить свое положение как силы, с которой необходимо считаться». Мохан также побывала в Донецке, Луганске и Херсоне и заявила в беседе с Путиным, что люди там были разочарованы, когда Киев запретил русский язык на востоке Украины, но «также были шокированы» началом специальной военной операции. Кроме того, журналистка спросила президента России, действительно ли его беспокоит расширение НАТО на восток и не стало ли это вкупе с желанием Запада изолировать Россию основой для решения «аннексировать Крым». Мохан также интересовало признание Россией движения «Талибан», несмотря на то что в Афганистане нарушаются права человека и, в частности, женщинам не предоставлены равные с мужчинами права.
В 2022 году Мохан в прямом эфире отрезала себе волосы в знак поддержки участников протестов в Иране, вспыхнувших после смерти 22-летней Махсы Амини, которую задержала полиция нравов за непокрытую платком голову.
Вместе с Путиным в пленарном заседании ПМЭФ примут участие президент Танзании Самия Сулуху Хассан и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
В прошлом году ведущим пленарного заседания выступил ведущий телеканала Sky News Arabia Надим Дауд Котейш, в 2024-м — научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Сергей Караганов, а в 2023 году — политолог, ведущий «Первого канала» Дмитрий Саймс.