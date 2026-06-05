Модератором пленарного заседания ПМЭФ станет журналистка из Индии

В декабре 2025 года вместе с коллегой Анджаной Ом Кашьяп она взяла интервью у президента России Владимира Путина. В ходе беседы журналистка отметила, что тот «провел Россию через бурные годы и сумел укрепить свое положение как силы, с которой необходимо считаться». Мохан также побывала в Донецке, Луганске и Херсоне и заявила в беседе с Путиным, что люди там были разочарованы, когда Киев запретил русский язык на востоке Украины, но «также были шокированы» началом специальной военной операции. Кроме того, журналистка спросила президента России, действительно ли его беспокоит расширение НАТО на восток и не стало ли это вкупе с желанием Запада изолировать Россию основой для решения «аннексировать Крым». Мохан также интересовало признание Россией движения «Талибан», несмотря на то что в Афганистане нарушаются права человека и, в частности, женщинам не предоставлены равные с мужчинами права.