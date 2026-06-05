Росомаху с детенышами пытаются спасти в Норильске специалисты из Москвы

Специалисты Московского зоопарка, чиновники Норильска и представители Росприроднадзора проводят на севере Красноярского края операцию по отлову хищного зверя — росомахи, которая поселилась в подвале одного из городских зданий.
О логове росомахи стало известно еще в мае благодаря публикациям в социальных сетях. Необычной ситуацией (эти звери ведут, как правило, скрытный образ жизни, не привлекая внимания людей) заинтересовались не только жители Норильска. В начале июня в город прибыла группа сотрудников Московского зоопарка.
Они вместе с представителями Енисейского управления Росприроднадзора планируют операцию по отлову хищника — по сути, его спасению, ведь в городских условиях росомахе едва ли удастся выжить.
Ситуацию осложняет высокая вероятность того, что у поселившегося в подвале зверя есть детеныши. В этом случае росомаха может быть особенно агрессивной, защищая потомство от предполагаемой угрозы со стороны людей.
Пока ловцы ждут прибытия из Москвы оборудования, необходимого для поимки росомахи, ее логово находится под наблюдением.
Добавим, несколько лет назад с севера Красноярского края доставили в Москву больного белого медведя, которого назвали Диксон. Возможно, скоро и у норильской росомахи появится имя.