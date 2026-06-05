В Красноярске 5 июня жителям четырех районов вернут горячую воду

Напомним, что следующий этап плановых отключений пройдет с 15 по 24 июня уже по контуру ТЭЦ-1: Ленинский и Кировский районы, а также Березовка, улицы Авиаторов, Партизана Железняка, Семафорная, Вавилова, Краснопресненская, 60 лет Октября (на участках у Затонской и в районе Предмостной) и Водников.