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В Красноярске 5 июня жителям четырех районов вернут горячую воду

Cпециалисты завершили испытания на сетях Красноярской ТЭЦ-2.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 5 июня, в Красноярске жителям четырех районов — Центрального, Железнодорожного, Октябрьского и большей части Свердловского — вернут горячую воду. Специалисты СГК сообщили о завершении гидравлических испытаний по контуру ТЭЦ-2.

Вода должна появиться в домах красноярцев примерно в середине дня.

Напомним, что следующий этап плановых отключений пройдет с 15 по 24 июня уже по контуру ТЭЦ-1: Ленинский и Кировский районы, а также Березовка, улицы Авиаторов, Партизана Железняка, Семафорная, Вавилова, Краснопресненская, 60 лет Октября (на участках у Затонской и в районе Предмостной) и Водников.

Энергетики приступают к гидравлическим испытаниям. Проверка трубопроводов на прочность — важная часть подготовки к следующей зиме.

Подробную информацию об отключениях можно уточнить в управляющих компаниях. Также для горожан доступна интерактивная карта по этой ссылке.