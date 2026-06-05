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На одной из главных трасс Казахстана возобновили контроль средней скорости

С 5 июня на платном участке трассы Тараз-Шымкент возобновили фиксацию нарушений средней скорости. Водителей призвали соблюдать скоростной режим, передает NUR.KZ со ссылкой на «КазАвтоЖол».

Источник: Nur.kz

На платном участке автодороги Тараз-Шымкент международного транспортного коридора «Западная Европа-Западный Китай» возобновили фиксацию нарушений средней скорости движения. В «КазАвтоЖоле» напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и следовать требованиям дорожных знаков. Система контроля средней скорости предназначена для повышения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и повышения дисциплины среди участников движения на республиканских трассах. Средняя скорость рассчитывается на определенных участках дороги с учетом времени въезда автомобиля в зону контроля и выезда из нее. Если установленный скоростной режим будет превышен, информация автоматически передается в уполномоченные органы для принятия мер в соответствии с законодательством Казахстана. В «КазАвтоЖоле» призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать требования знаков, выбирать безопасную скорость и учитывать дорожную ситуацию.