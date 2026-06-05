Mash: Алексею Глызину запретили танцевать во время концертов из-за тромбоза ноги

Певцу Алексею Глызину запретили выступать с танцевальными номерами на сцене из‑за тромбоза ноги. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил Mash.
По данным источника, артист на протяжении недели страдал от сильной боли и не обращался к врачам, пока состояние не ухудшилось.
Месяц назад Глызина якобы госпитализировали в срочном порядке из‑за резкой боли в левой ноге. Медики якобы диагностировали у него перекрытие кровотока в подкожных и глубоких венах. При этом сам артист провел в больнице день и отказался от двухнедельного курса лечения в стационаре.
Первый концерт музыканта после выписки из больницы пройдет в Москве 9 июня, уточняется в публикации.
В начале марта телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок программы «Голос» на Первом канале. По ее словам, на съемочной площадке находился врач, который дал ей обезболивающее. Позже она рассказала, что посетила травматолога. Также она поблагодарила всех, кто беспокоился за ее состояние.
До этого голливудский актер Ченнинг Татум в своих социальных сетях опубликовал черно-белое фото из больничной палаты. Он сообщил, что перенес хирургическое вмешательство из-за серьезной травмы плеча. Ему диагностировали вывих акромиально-ключичного сустава.