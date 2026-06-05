Что запрещено 7 июня 2026 года в Неделю всех святых

Православные христиане 7 июня 2026 года отмечают Неделю всех святых. Этот праздник всегда выпадает на первое воскресенье после дня Святой Троицы (Пятидесятницы) и знаменует окончание троицкой недели.
Дата праздника переходящая, так как зависит от дня празднования Пасхи. В церковном уставе этот день именуется также Собором всех святых или первой неделей по Пятидесятнице.
В этот день православная Церковь чествует всех святых — как прославленных официально, так и неизвестных миру подвижников веры. Праздник охватывает апостолов, мучеников за веру, святителей, преподобных, праведников и всех, кто своим житием явил пример христианской добродетели.
Особая идея праздника заключается в напоминании о том, что множество святых угодников Божьих известны лишь Господу, но все они составляют единое тело Церкви.
Как писал апостол Иоанн Богослов в Откровении: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр. 7:9).
Неделя всех святых неразрывно связана с праздником Пятидесятницы и представляет собой его логическое завершение. День Святой Троицы считается днем рождения Церкви Христовой — именно тогда, согласно книге Деяний апостольских, на учеников Христа сошел Святой Дух, наделив их силой для проповеди Евангелия всему миру (Деян. 2:1−4).
Благодаря деятельности апостолов христианство распространилось по земле, а Церковь обрела духовную полноту. Неделя всех святых наглядно демонстрирует плоды действия Святого Духа в истории христианства.
Праздник также подчеркивает важную истину: путь к святости открыт каждому верующему, а не только избранным подвижникам.
В народной традиции существовали различные приметы, связанные с этим днем:
Звездная ночь предвещала богатый урожай ягод и грибов.
Сильный дождь сулил суровую зиму.
Чего не стоит делать 7 июня, в праздник Всех святых:
Конфликтовать и использовать бранные слова. Этот день предписывает жить в гармонии, проявлять любовь к ближним и уделять время молитвам.
Изнурять себя тяжелой работой. Крупные праздники лучше посвятить душевному развитию и отдыху, отложив бытовые и хозяйственные заботы.
Плавать в реках и озерах. Согласно старинным поверьям, в Русалью неделю водная стихия принадлежит русалкам, поэтому купание в эти дни считается опасным.
Гулять по лесу в одиночку, особенно в сумерках. Наши предки верили, что в такие дни в чаще хозяйничают потусторонние силы, которые могут напугать путника или сбить его с дороги.
Заниматься сельским хозяйством. Копать, пахать и сажать не рекомендовалось, так как считалось, что земле необходим покой. Единственным исключением был сбор лекарственных растений.