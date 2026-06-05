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Пять человек, в том числе двое детей, погибли в автокатастрофе в Удмуртии

На 33-м километре дороги «Костино-Камбарка» в Сарапульском районе Удмуртии 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Spectra под управлением 39-летней женщины. В аварии погибли пять человек. Среди погибших — оба водителя, 41-летняя пассажирка Ford Focus, а также 8-летняя девочка и 2-летний мальчик. Еще четыре пассажира Kia Spectra и 5-летняя девочка.

На 33-м километре дороги «Костино-Камбарка» в Сарапульском районе Удмуртии 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Spectra под управлением 39-летней женщины. В аварии погибли пять человек. Среди погибших — оба водителя, 41-летняя пассажирка Ford Focus, а также 8-летняя девочка и 2-летний мальчик. Еще четыре пассажира Kia Spectra и 5-летняя девочка из Ford Focus госпитализированы с травмами. Проводится проверка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю.