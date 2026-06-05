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Мощи Киево-Печерских отцов передадут в строящийся Храм Победы в Хабаровске

Они напоминают о Святой Руси, которую невозможно разделить.

Источник: Хабаровский край сегодня

Мощевик с частицами мощей святых отцов Киево-Печерских будет передан строящемуся Храму Победы во Второй мировой войне в его престольный праздник, в День всех святых, в земле Русской просиявших, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На Пасху губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин преподнес этот дар митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Артемию как символ неразрывной духовной связи между западными и восточными рубежами Русского мира.

Сегодня, когда мы переживаем серьезные испытания, мощи подвижников Киево-Печерской Лавры- колыбели русского монашества обретает особое значение. Они укрепляют в вере, напоминают об общих корнях русского и украинского народов, о Святой Руси, которую невозможно разделить никакими человеческими усилиями.

Нынешние подвижники лавры, не смотря на гонения, остаются верными своим убеждениям и тем ценностям, которые они проповедуют.

Торжественная передача мощевика состоится 14 июня в Казанском храме-памятнике. Ковчег будет храниться там до завершения строительства Храма Победы.

В память об этом значимом событии все, кто придут на богослужение, получат иконки с изображением Киево-Печерских святых.

Начало Божественной литургии в 9:00.