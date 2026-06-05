В Ростове увеличилось количество детей с ожирением

По данным доклада управления Роспотребнадзора за 2025 год, в Ростовской области наблюдается увеличение числа случаев ожирения среди детей и подростков.
Сс 2020 года заболеваемость среди детей выросла на 18,2%, среди подростков рост составил 0,7%. Показатели ожирения на 1 000 человек: дети — 5,58, подростки — 11,82, взрослые — 1,92 (при этом среди взрослых заболеваемость снизилась на 15%).
Общий показатель ожирения по области на 1 000 населения составил 2,80. В целом по всем возрастным группам уровень ожирения с 2020 года снизился на 4,4%.
Превышение среднеобластного уровня зафиксировано в городах: Азов, Волгодонск, Гуково, Зверево, Каменск‑Шахтинский, Новочеркасск и районах: Багаевский, Боковский, Белокалитвенский, Волгодонской, Верхнедонской, Весёловский, Заветинский, Зерноградский, Кагальницкий, Матвеево‑Курганский, Миллеровский, Милютинский, Мясниковский, Обливский, Родионово‑Несветайский, Советский, Тарасовский, Цимлянский, Шолоховский.