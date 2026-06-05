Страшный грех! Что запрещено 7 июня 2026 года в Неделю всех святых

Особая идея праздника заключается в напоминании о том, что множество святых угодников Божьих известны лишь Господу, но все они составляют единое тело Церкви. Как писал апостол Иоанн Богослов в Откровении: «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих» (Откр. 7:9).