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Какое наказание ждёт за снимки могил бойцов по просьбе незнакомцев?

Киберполиция предупреждает: за этим стоят вербовщики и разведка.

Киберполиция предупреждает: за этим стоят вербовщики и разведка.

Волгоградцы получают от злоумышленников предложения о «лёгком заработке».

Мошенники просят сфотографировать надгробия участников СВО и передать им фото за вознаграждение. Киберполиция РФ предупреждает: за этими действиями стоят украинские спецслужбы и мошеннические кол-центры.

Получив персональные данные, злоумышленники используют их для звонков родственникам погибших, обещая им «выплаты от Минобороны». Также полученная информация передаётся разведывательным подразделениям противника, её применяют в том числе в ходе информационно-психологических операций для дестабилизации обстановки в РФ.

За участие в подобном грозит уголовная ответственность по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Санкция статьи предусматривает наказание от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В отношении иностранцев, согласившихся на такую «подработку», уголовные дела будут возбуждаться по ст. 276 УК РФ «Шпионаж».