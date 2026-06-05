Какое наказание ждёт за снимки могил бойцов по просьбе незнакомцев?

Получив персональные данные, злоумышленники используют их для звонков родственникам погибших, обещая им «выплаты от Минобороны». Также полученная информация передаётся разведывательным подразделениям противника, её применяют в том числе в ходе информационно-психологических операций для дестабилизации обстановки в РФ.