Вылетевший из Перми самолет вместо Антальи приземлился в Екатеринбурге

Авиарейс U6 1549 по маршрту «Пермь-Анталья» вылетел из «Большого Савино» 5 июня вместо 03:10 в 04:15. Через 41 минуту по техническим причинам он приземлился в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. По информации авиагавани, воздушное судно готово к вылету и продолжению полета в Анталью, посадка завершена в 12:15.