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Вылетевший из Перми самолет вместо Антальи приземлился в Екатеринбурге

Воздушное судно совершило вынужденную посадку через 40 минут после вылета.

Источник: Комсомольская правда

В Перми на другой день перенесли вылет авиарейса U6 1559 в Анталью авиакомпании «Уральские авиалинии». Согласно онлайн-табло Международного аэропорта «Пермь», вместо 23:40 5 июня он вылетит 01:50 6 июня. Задержка связана с поздним прилетом обратного рейса.

Авиарейс U6 1549 по маршрту «Пермь-Анталья» вылетел из «Большого Савино» 5 июня вместо 03:10 в 04:15. Через 41 минуту по техническим причинам он приземлился в аэропорту «Кольцово» Екатеринбурга. По информации авиагавани, воздушное судно готово к вылету и продолжению полета в Анталью, посадка завершена в 12:15.

По маршруту «Пермь-Анталья» совершают полеты несколько авиакомпаний. Сезон прямых перелетов с 1 июня открыл «Аэрофлот». Полетная программа рассчитана до 1 октября 2026 года.