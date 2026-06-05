Euroclear просит приостановить взыскание с него 200 млрд евро в пользу ЦБ России

Известно, что ходатайство о приостановке исполнительного производства поступило в суд 4 июня. Параллельно финансовая структура подала еще одно заявление — о разъяснении того, как именно должен исполняться принятый судебный акт. На данный момент эти обращения ответчика еще не рассмотрены инстанцией.