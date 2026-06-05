Сборная России готовится к товарищескому матчу с Буркина-Фасо в Волгограде

Игра между командами состоится в городе-герое 5 июня.
Футболисты сборной Буркина-Фасо прибыли в Волгоград еще неделю назад. Они уже успели адаптироваться к условиям местного стадиона. А вот сборная России во главе с Валерием Карпиным прилетела в город-герой накануне. Однако это не помешало футболистам сразу же выйти на первую тренировку.
На предматчевой пресс-конференции главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что матч пропустят пять футболистов: Константин Тюкавин (не готов функционально), Станислав Агкацев (отпущен после матча с Египтом), Артем Карпукас (операция на носу), Игорь Дивеев (дискомфорт) и Даниил Денисов (травма плеча). Зато может дебютировать 18-летний воспитанник «Манчестер Юнайтед» Амир Ибрагимов.
Капитан сборной Алексей Миранчук, который 11 лет назад впервые сыграл за национальную команду, назвал газон «Волгоград Арены» хорошим, но попросил его выдержать весь матч. Его брат Антон отметил, что поле немного мягковатое, но мяч катится нормально.
Главный тренер сборной Буркина-Фасо Амир Абду поблагодарил Волгоград за теплый прием и клуб «Ротор» за предоставленное поле. Из игроков российской сборной он выделил Алексея Батракова, назвав его быстрым и мобильным футболистом. Капитан африканцев Эдмон Тапсоба (леверкузенский «Байер») заявил, что находит мотивацию в том, что представляет свою родину, семью и народ.
Матч начнется 5 июня в 20.00.