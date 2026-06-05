Сборная России готовится к товарищескому матчу с Буркина-Фасо в Волгограде

Футболисты сборной Буркина-Фасо прибыли в Волгоград еще неделю назад. Они уже успели адаптироваться к условиям местного стадиона. А вот сборная России во главе с Валерием Карпиным прилетела в город-герой накануне. Однако это не помешало футболистам сразу же выйти на первую тренировку.