Пропавшая на Пхукете россиянка отправила родителям странное сообщение: родные боятся худшего

Родные не на шутку встревожились за женщину, они боятся худшего. Дарья говорит, что познакомилась в Таиланде с диджеем и едет к его родственникам. Она уже связалась с матерью и подругой. Дарья считалась пропавшей с конца мая, когда перестала выходить на связь. До этого она сообщала о планах покинуть Пхукет и уехать в другую страну.