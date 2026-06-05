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Жители Дона потратили на продукты 348,3 млрд рублей за четыре месяца

В период с января по апрель текущего года объем розничной торговли в Ростовской области составил 684,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Источник: Коммерсантъ

В период с января по апрель текущего года объем розничной торговли в Ростовской области составил 684,8 млрд руб., что в сопоставимых ценах на 3,5% больше, чем в аналогичном периоде 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Ростовстата.

Уточняется, что жители региона приобрели пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, 348,3 млрд руб. «По отношению к соответствующему периоду прошлого года объем продажи продовольственных товаров в товарной массе вырос на 1,1% в сопоставимых ценах, непродовольственных — на 6,1%», — говорится в сообщении.

По данным органа статистики, 52,6% розницы сформировали крупные и средние организации, субъекты малого предпринимательства — 41%, а самозанятые — 0,5%.