Ковчег с мощами святых отцов Киево-Печерских передадут строящемуся храму в Хабаровске

В память об этом значимом для всех верующих Хабаровска событии будут розданы небольшие иконочки с изображением святых отцов Киево-Печерских. Начиная с 14 июня, приложиться к ковчегу с частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских можно будет в часы работы Казанского храма. В ближайшее время будет определен день для еженедельного чтения акафиста перед этой святыней.