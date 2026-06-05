Ковчег с мощами святых отцов Киево-Печерских передадут строящемуся храму в Хабаровске

В жизни Хабаровской епархии 14 июня 2026 года произойдет важное событие. Строящемуся храму в честь всех святых Церкви Русской, посвященному Победе во Второй мировой войне, будет передан мощевик с частицами мощей святых отцов Киево-Печерских, сообщает информационный отдел Хабаровскому епархии.
«Сегодня, когда мы переживаем эпоху серьезных испытаний, ковчег с мощами подвижников из Киево-Печерской Лавры — колыбели русского монашества и духовного оплота — обретает на дальневосточных рубежах особое, промыслительное значение. Само это событие напоминает нам о неразрывной связи времен и поколений, об общих корнях и о той Святой Руси, которую невозможно разделить никакими человеческими усилиями», — говорится в сообщении.
Эта великая святыня прибыла на дальневосточную землю в светлый день Пасхи Христовой — 12 апреля 2026 года. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин преподнес ее в дар митрополиту Хабаровскому и Приамурскому Артемию как символ неразрывной духовной связи между западными и восточными рубежами Русского мира.
Торжественная передача мощевика состоится 14 июня в Казанском храме-памятнике. Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий передаст святыню настоятелю храма, где ковчег с мощами будет храниться до завершения строительства Храма Победы. Начало Божественной литургии в 9:00.
В память об этом значимом для всех верующих Хабаровска событии будут розданы небольшие иконочки с изображением святых отцов Киево-Печерских. Начиная с 14 июня, приложиться к ковчегу с частицами мощей преподобных отцов Киево-Печерских можно будет в часы работы Казанского храма. В ближайшее время будет определен день для еженедельного чтения акафиста перед этой святыней.
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что строительство Храма Победы в Хабаровске перешло в активную фазу. 25 марта 2026 года на строительной площадке будущего храма митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий совершил чин освящения пробных свай, ознаменовавший переход к активной фазе возведения духовного мемориала региона.
Архитектурный облик Храма Победы будет выдержан в традициях древнерусского зодчества второй половины XII века. Храм рассчитан на 650 прихожан и будет иметь три престола: центральный — в честь всех святых Церкви Русской, левый — в честь равноапостольного князя Владимира, и правый — в честь иконы Божией Матери «Владимирская».