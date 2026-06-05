Актриса Барбара Брыльска пожаловалась на неизлечимую болезнь и одиночество

Польская актриса Барбара Брыльска, известная по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», рассказала о тяжелом заболевании, которое серьезно влияет на ее самочувствие. По словам Брыльской, болезнь сопровождается постоянной болью и деформацией суставов.
— Я очень много забываю, все больше и больше. Болезнь выкручивает пальцы. Каждый палец в другую сторону. И больно, и ничего с этим не сделать, — призналась актриса.
Артистка отметила, что из-за ухудшения здоровья практически не покидает квартиру. Сейчас она живет одна, а компанию ей составляет кошка по кличке Малютка.
Брыльска также рассказала, что многих ее друзей уже нет в живых. По словам актрисы, рядом с ней остаются сын и внуки, а главным желанием для нее сейчас являются покой и здоровье, передает «Абзац».
Еще в 2023 году актриса попала в скандал. Она нелестно отозвалась о российских гражданах, которые якобы страдают от властей и «живут в нищете». Она считает, что хорошо в РФ живут только в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах ситуация просто «катастрофична».