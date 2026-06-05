Актриса Барбара Брыльска пожаловалась на неизлечимую болезнь и одиночество

Еще в 2023 году актриса попала в скандал. Она нелестно отозвалась о российских гражданах, которые якобы страдают от властей и «живут в нищете». Она считает, что хорошо в РФ живут только в Москве и Санкт-Петербурге, в других регионах ситуация просто «катастрофична».