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Движение частично ограничено на улице Студенческой в Нижнем Новгороде

Ведутся строительно-монтажные работы в районе дома № 13.

Источник: Время

На улице Студенческой в Нижнем Новгороде с пятницы, 5 июня, частично ограничено движение автомобильного транспорта из-за строительно-монтажных работ в районе дома № 13. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Проезжая часть сужена до одной полосы в каждом направлении. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Движение по улице Студенческой в обычном режиме возобновят после окончания работ.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева ограничено.