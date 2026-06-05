Движение частично ограничено на улице Студенческой в Нижнем Новгороде

На улице Студенческой в Нижнем Новгороде с пятницы, 5 июня, частично ограничено движение автомобильного транспорта из-за строительно-монтажных работ в районе дома № 13. Об этом сообщили в городском Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Проезжая часть сужена до одной полосы в каждом направлении. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Движение по улице Студенческой в обычном режиме возобновят после окончания работ.
Ранее сообщалось, что движение транспорта на пересечении улиц Надежды Сусловой и Генерала Ивлиева ограничено.