Алаев: Летний Кубок РПЛ не проведут в этом году из-за ЧМ-2026

«К сожалению, летний турнир у нас не получится провести. Пообщались с партнёрами и клубами. Во вторник было финальное совещание», — сказал он.
При этом он добавил, что зимний Кубок РПЛ всё же состоится, а формат и место его проведения будут объявлены позже. По словам главы лиги, в перспективе существует вероятность проведения летнего турнира в следующем году при наличии достаточного интереса и ресурсов.
Ранее сообщалось, что по итогам завершившегося сезона Российской премьер-лиги подведены индивидуальные и командные статистические итоги. Лучшим игроком чемпионата признан вингер «Зенита» Луис Энрике, который отметился 73 успешными обводками. Второе место по этому показателю разделили Лечи Садулаев из «Ахмата» и Мохамед Аззи из махачкалинского «Динамо» — у обоих по 70 результативных действий.
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