В Калининградской области выбрали лучших судебных приставов года

Победителей определили по четырём ключевым направлениям деятельности по итогам прошлого года.
Среди судебных приставов-исполнителей лучшей признана Ольга Вилкова из отдела судебных приставов города Советск. Она занимается непосредственно взысканием долгов и исполнением судебных решений.
В номинации «Лучший судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск» победа присуждена Виталию Курышеву из ОСП Центрального района Калининграда. Его задача — разыскивать должников, их имущество или скрывшихся детей.
Среди судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов лучшим стал Роман Слоквенко из ОСП Черняховского района. Эти приставы отвечают за безопасность в зданиях судов, доставку подсудимых и поддержание порядка в заседаниях.
Лучшим дознавателем признана Ольга Покрашинская из ОСП Гусевского района. Дознаватели службы судебных приставов расследуют уголовные дела о злостном уклонении от уплаты алиментов, штрафов и других платежей.
Все четверо победителей регионального этапа получат приглашение для участия в следующем туре конкурса. Там они будут бороться за право выйти в финал и представлять Калининградскую область уже на всероссийском уровне.
Конкурс профессионального мастерства в ФССП проходит ежегодно. Он позволяет не только определить лучших сотрудников, но и распространить их успешный опыт на другие подразделения. Для самих победителей это не только признание коллег, но и серьёзный карьерный рост.