Новая электричка выйдет на маршрут Красноярск — Дивногорск с 7 июня

Новый электропоезд назначен Красноярской железной дорогой и компанией «Краспригород» по просьбам пассажиров, чтобы создать дополнительные возможности для путешествий к местам отдыха и культурным локациям, расположенным на маршруте от Красноярска до Дивногорска.