Красноярец в поисках возлюбленной побил окна в двух домах

Все случилось днем 2 июня на улице Ширинская. Установлено, что местный житель после распития спиртного потерял из виду возлюбленную. В попытках найти ее и привлечь внимание он пришел к жилому дому, где кулаками разбил окна квартиры на первом этаже. Осознав, что перепутал адрес, он направился к соседнему дому и также разбил окна — на этот раз в квартире матери своей дамы сердца.