Красноярец в поисках возлюбленной побил окна в двух домах

В красноярских Черемушках росгвардейцы задержали 38-летнего мужчину, который разбил окна квартир.
Все случилось днем 2 июня на улице Ширинская. Установлено, что местный житель после распития спиртного потерял из виду возлюбленную. В попытках найти ее и привлечь внимание он пришел к жилому дому, где кулаками разбил окна квартиры на первом этаже. Осознав, что перепутал адрес, он направился к соседнему дому и также разбил окна — на этот раз в квартире матери своей дамы сердца.
Хозяйка жилища нажала кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны задержали нетрезвого хулигана и передали его полицейским для дальнейшего разбирательства.
Известно, что ранее мужчина был судим за наркотики.
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