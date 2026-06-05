Врач Свиридов: Возраст влияет на результат после ринопластики

Однако, по словам врача, раньше 20 лет операцию почти не делают, так как в этом возрасте кости черепа, включая спинку носа, еще формируются. Помимо этого, в подростковом возрасте лицо еще не приобрело окончательных пропорций. Свиридов подчеркнул, что результатом хирургического вмешательства в раннем возрасте может быть испорченный нос через пять-семь лет, передает РИАМО.