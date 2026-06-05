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В Калининграде ищут подрядчика для ремонта части довоенного дома в районе улицы Фрунзе

На эти цели выделили 17,9 миллиона рублей.

В Калининграде ищут подрядчика для ремонта части довоенного дома в районе улицы Фрунзе. На эти цели выделили 17,9 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Дом располагается на улице Ярославской, 5−7 и 9−11. Подрядчику предстоит отремонтировать фасад. Стены выполнят в серых и бежевых тонах. Специалисты также установят новые двери.

Четырёхэтажный жилой дом построили до 1945 года. Его общая площадь — 757 и 634 квадратных метра. В 2013 году специалисты отремонтировали крышу здания.

В 2022 году привели в порядок другую часть дома на улице Ярославской. Специалисты отремонтировали фасад здания № 1−3. Работы выполнила «Региональная строительная компания» за 11,2 миллиона рублей. Подрядчик оштукатурил и покрасил стены, а также восстановил декоративные элементы.

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