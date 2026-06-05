Лето без соплей и слёз: В России создали уникальную вакцину от аллергии на березу

Ранее Life.ru писал, что число обращений к аллергологам и иммунологам в России за год выросло примерно на 15% на фоне распространения тополиного пуха и сопутствующих факторов, сообщила аллерголог Юлия Харина. По её словам, пух не является аллергеном, но переносит пыльцу и загрязнения, а у курильщиков слизистая более уязвима.