Богучарская компания отремонтирует корпус облбольницы в Воронеже за 102,6 млн

Министерство строительства Воронежской области заключило с местной компанией из Богучара — ООО «Генстрой проект» — контракт на капремонт хозяйственного корпуса № 2 областной клинической больницы № 1. Она была единственным участником аукциона и не стала снижать начальную цену в размере 102,6 млн руб. Объект располагается на Московском проспекте, 151 в Воронеже. Информация об этом появилась на портале госзакупок.