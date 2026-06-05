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Полицеский в США угрожал оружием коллеге за то, что тот грел рыбу в микроволновке

46-летний сотрудник полиции в США направил пистолет на своего коллегу, потому что тот разогревал рыбу в микроволновой печи прямо в участке. Об этом случае в среду, 3 июня, рассказали в New York Post.

46-летний сотрудник полиции в США направил пистолет на своего коллегу, потому что тот разогревал рыбу в микроволновой печи прямо в участке. Об этом случае в среду, 3 июня, рассказали в New York Post.

Инцидент произошел в Южной Каролине 2 июня. После произошедшего мужчину сразу же уволили и арестовали.

— Он был немедленно отстранен от службы после инцидента на время проведения расследования, — говорится в заявлении полицейского управления Миртл-Бич.

При этом правоохранители не раскрыли, был ли пистолет заряжен в момент конфликта. По законам штата, подобные действия квалифицируются как тяжкое преступление, грозящее штрафом или лишением свободы.

Согласно судебным документам, утром 2 июня мужчина был помещен в следственный изолятор, однако уже через несколько часов его освободили.

Залог за подозреваемого назначен не был. Следующее заседание по данному делу назначено на 14 августа, уточнили в издании.

До этого мошенники ввели в заблуждение 21-летнего москвича и заставили его передать таксисту сейф с тремя миллионами рублей под видом микроволновки.

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