На М-4 «Дон» проходят испытания 11 беспилотных грузовиков

На федеральной трассе М-4 «Дон» проходят испытания беспилотных грузовиков. На дороге курсируют 11 подобных машин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные главы Минтранса РФ Андрея Никитина.
В дальнейшем Министерство намерено увеличить число беспилотных грузовиков на дорогах — в настоящее время их уже более ста, и они курсируют по трассам М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.
Согласно прогнозам, к 2035 году высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) могут занять до 18,8% рынка грузоперевозок.