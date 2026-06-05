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На М-4 «Дон» проходят испытания 11 беспилотных грузовиков

На федеральной трассе М-4 «Дон» проходят испытания беспилотных грузовиков. На дороге курсируют 11 подобных машин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные главы Минтранса РФ Андрея Никитина.

Источник: Коммерсантъ

На федеральной трассе М-4 «Дон» проходят испытания беспилотных грузовиков. На дороге курсируют 11 подобных машин. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные главы Минтранса РФ Андрея Никитина.

В дальнейшем Министерство намерено увеличить число беспилотных грузовиков на дорогах — в настоящее время их уже более ста, и они курсируют по трассам М-11 «Нева», М-12 «Восток» и ЦКАД.

Согласно прогнозам, к 2035 году высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС) могут занять до 18,8% рынка грузоперевозок.