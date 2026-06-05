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Четверых нижегородских выпускников удалили с ЕГЭ по русскому языку за списывание

У одного обнаружили телефон, еще трое попались со шпаргалками.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области с ЕГЭ по русскому языку 4 июня удалили четверых выпускников. Все они попались на списывании: у одного нашли телефон, еще трое были замечены со шпаргалками. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков.

— Причём у одного удалённого набор запрещенных материалов удивил. Небольшие шпаргалки, распечатанные на принтере, вырезанные и склеенные в ленту и в придачу книга — пособие! — поделился министр.

Всего в этот день экзамен по русскому языку сдавали более 13 тысяч одиннадцатиклассников. Для этого были оборудованы 90 пунктов приема по всей области.

В целом по оценке Михаила Пучкова экзамен прошел без происшествий. Однако одна из школ утром осталась без электричества. Учреждение оперативно было переведено на резервное электропитание, и в итоге экзамен состоялся. Подобные ситуации прорабатываются заранее при подготовке пункта к проведению ЕГЭ.