Юрий Станкевич: рост розничных цен на топливо выше инфляции недопустим

В рамках Петербургского международного экономического форума заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике, нижегородский депутат Юрий Станкевич в беседе с «Российской газетой» прокомментировал инициативу взимать по 1,5 рубля с каждого литра бензина и дизельного топлива. Эти средства предлагается направлять на защиту нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) от атак беспилотников. Парламентарий также оценил, как подобная мера может отразиться на итоговых ценах на топливо.
Как отметил депутат, на сегодняшний день никаких решений о введении дополнительного сбора не принято.
«Я бы призвал должностных лиц очень аккуратно относиться к подобным заявлениям. Вопросы топливообеспечения, доступности бензина и дизельного топлива, а также их стоимости крайне чувствительны для граждан», — подчеркнул он.
По его словам, окончательной позиции по этому вопросу пока нет ни у правительства, ни у Государственной Думы, поэтому важно не будоражить общественное мнение преждевременными заявлениями.
При этом Станкевич признал, что вызовы для отрасли действительно серьезные. Речь идет о защите не только НПЗ, но и хранилищ топлива, логистической и энергетической инфраструктуры. Он заявил, что в масштабах страны речь идет о десятках миллиардов рублей. Депутат убежден, что крупные компании не смогут одномоментно профинансировать такие расходы исключительно за счет собственных средств без негативных последствий для налоговой базы.
В связи с этим парламентарий считает целесообразным создание специализированного фонда.
«Само создание фонда не представляется сложной задачей. Возможно, для этого даже не потребуются законодательные изменения, достаточно будет соответствующего управленческого решения», — отметил он.
По словам Станкевича, финансирование такого фонда должно осуществляться «либо за счет налоговых поступлений, либо из иных источников, включая бюджетные средства».
Принципиальная позиция Комитета по энергетике остается неизменной: «Формула индексации розничных цен на моторное топливо должна сохраняться. Рост цен для потребителей не должен превышать официальный уровень инфляции». Юрий Станкевич подчеркнул, что независимо от будущих решений правительства этот базовый принцип необходимо сохранить.
Отвечая на вопрос о возможном влиянии новых механизмов на стоимость топлива, он заявил: «Я убежден, что такой механизм можно выстроить без резкого роста цен для конечного потребителя».
По его словам, за счет регулирования финансовых потоков по всей цепочке — «от скважины до бензоколонки» — можно не допустить одномоментного скачка цен.
«Розничного потребителя, российских автовладельцев, необходимо обязательно защитить. Именно такой позиции мы придерживаемся в Государственной Думе и намерены ее отстаивать», — заключил он.