Юрий Станкевич: рост розничных цен на топливо выше инфляции недопустим

При этом Станкевич признал, что вызовы для отрасли действительно серьезные. Речь идет о защите не только НПЗ, но и хранилищ топлива, логистической и энергетической инфраструктуры. Он заявил, что в масштабах страны речь идет о десятках миллиардов рублей. Депутат убежден, что крупные компании не смогут одномоментно профинансировать такие расходы исключительно за счет собственных средств без негативных последствий для налоговой базы.