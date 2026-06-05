Аэропорт Нижнего Новгорода снял ограничения 5 июня

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Напомним, что 5 июня нижегородский аэропорт снова ввел ограничения для самолетов из-за атаки БПЛА на регион. План «Ковер» начал действовать с 04:42 часов. Работу в штатном режиме аэропорт начал только в 10:23.
Ранее пять рейсов задержали в аэропорту из-за атаки БПЛА в Нижнем Новгороде.
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