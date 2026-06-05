Калининградцев напугали сообщениями о грозе и ливнях в пятницу

В Калининградской области во второй половине дня в пятницу, 5 июня, ожидаются ливневые дожди и грозы.
Об этом предупреждает областное МЧС.
Ветер усилится и при грозе порывы его достигнут до 12−17 метров в секунду.
Берегите себя!
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