«Показывать жену не обязательно»: Димашу пришлось отвечать на вопрос о личной жизни

Пользователи задавали звезде самые разные вопросы, в том числе о личной жизни.
«Показывать жену не обязательно, но просто нужно хотя бы сказать, что женат и есть дети», — спросили Димаша.
Его реакция была сдержанно-эмоциональной:
«Я же говорю, я не женат, детей нет. Ребята, вы что?».
«Многих интересует этот вопрос…» — оправдала любопытство поклонников артиста одна из подписчиц.
24 мая 2026 года Димашу Кудайбергену исполнилось 32 года. Поклонники со всего мира делали ему самые разнообразные подарки. Например, Dears из Коста-Рики, Мексики, Боливии, Аргентины, Уругвая и Чили объединились, чтобы исполнить песню «Omir» на казахском языке. Фанаты из Северной и Южной Америки от его имени начали кампанию по спасению природы.