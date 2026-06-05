Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Показывать жену не обязательно»: Димашу пришлось отвечать на вопрос о личной жизни

Известный певец, Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген и его друг, певец Расул Усманов провели в Instagram прямой эфир для подписчиков, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Пользователи задавали звезде самые разные вопросы, в том числе о личной жизни.

«Показывать жену не обязательно, но просто нужно хотя бы сказать, что женат и есть дети», — спросили Димаша.

Его реакция была сдержанно-эмоциональной:

«Я же говорю, я не женат, детей нет. Ребята, вы что?».

«Многих интересует этот вопрос…» — оправдала любопытство поклонников артиста одна из подписчиц.

24 мая 2026 года Димашу Кудайбергену исполнилось 32 года. Поклонники со всего мира делали ему самые разнообразные подарки. Например, Dears из Коста-Рики, Мексики, Боливии, Аргентины, Уругвая и Чили объединились, чтобы исполнить песню «Omir» на казахском языке. Фанаты из Северной и Южной Америки от его имени начали кампанию по спасению природы.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше