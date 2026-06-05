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Национальные церемонии и обряды: в Крыму стартует свадебный сезон

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости Крым. В Крыму 5 июня состоится открытие свадебного сезона 2026 года, в Год народного единства особое место займут национальные церемонии и свадебные традиции народов Крыма. Об этом сообщает официальный канал правительства республики со ссылкой на Минюст.

Источник: РИА "Новости"

«5 и 6 июня все отделы ЗАГС полуострова распахнут свои двери для проведения особенных церемоний бракосочетания и помолвок, разработанных по особым сценариям», — говорится в сообщении.

На полуострове в эти два дня свяжут себя узами брака около 280 пар влюбленных.

Сотрудники ЗАГСов уже готовятся к праздничным дням — украшают залы и готовят интересные экспозиции, рассказывающие о колоритных свадебных обычаях.

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