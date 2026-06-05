В Ростовской области выявили лихорадку Ку

В Ростовской области регистрируются случаи заражения опасными инфекциями после укуса клещей. Как передает Привет-Ростов, с начала сезона в больницы обратились более 2,1 тысячи человек, пострадавших от укусов членистоногих. Почти 40% от числа обратившихся — дети младше 14 лет.