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Волгоградские организации заработали 23,2 млрд за три месяца

За первые три месяца года крупные и средние организации Волгоградской области заработали 23,2.

За первые три месяца года крупные и средние организации Волгоградской области заработали 23,2 миллиарда рублей.

Больше всего прибыли, сообщает Волгоградстат, принесли предприятия, занимающиеся сельским и лесным хозяйствами, охотой, рыболовством и рыбоводством. Немногим уступают и организации, работающие в сфере образования — 81,6%. Тройку самых прибыльных замыкают компании, сосредоточенные на административной работе и сопутствующих дополнительных услугах.

В топ заслуживающих внимания направлений попали также здравоохранение, профессиональная, научная и техническая деятельность, строительство и, конечно же, торговля — как оптовая, так и розничная.

— Самыми кредитуемыми секторами экономики в Волгоградской области являются обрабатывающие производства (76,2%), сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (6,1%), а также оптовая и розничная торговля — 4,9%, — добавили статисты.

Фото Павла Мирошкина.