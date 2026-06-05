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В Багратионовском районе ищут 72-летнюю женщину, пропавшую ночью 4 июня

Пенсионерка страдает потерей памяти, нуждается в помощи медиков.

Источник: Клопс.ru

В Багратионовском районе Калининградской области ищут 72-летнюю Наталью Исаеву, пропавшую ночью 4 июня. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Женщина ушла в неизвестном направлении, её местонахождение не установлено. Пенсионерка страдает потерей памяти, дезориентирована и нуждается в помощи медиков.

Рост пропавшей — 168 см, она плотного телосложения, с короткими русыми с проседью волосами и серыми глазами. Предположительно, была одета в в кофту в красно-белую полоску, ночную сорочку, халат и серые домашние тапочки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении женщины, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 508−038; 8 (4012) 520−444; 02; 102; 112.