Делегация Буркина-Фасо в Волгограде посетила Мамаев курган

Сами же футболисты сборной усиленно готовятся к матчу сборной России и еще ничего в Волгограде, кроме отеля и стадиона, не видели. По словам главного тренера, им очень понравилось предоставленное «Ротором» поле с натуральным газоном, и с 31 мая команде удалось провести полноценные сборы.